中市議會專案報告 盧秀燕為豬瘟防疫再致歉

【民眾網諸葛志一臺中報導】台中市議會7日由市府進行非洲豬瘟事件專案報告，市長盧秀燕再度鞠躬致歉。盧秀燕說，疫情處理過程中，做得不夠好，造成大家的辛苦及大家擔心，身為市長必須概括承受，她深深自責，並向社會各界致歉。

盧秀燕表示，雖然最後把疫情鎖在案場，讓疫情沒有外流，病毒沒外流，但疫情處理過程中，做得不夠好，造成大家的辛苦，造成大家的擔心，身為市長必須概括承受，「我深深自責並向社會各界致歉」。

盧秀燕強調，相關處理雖達成階段性目標，但處理過程中做得不夠好，她除了致歉外，相關首長已做人事異動並發布，另全案也在進行相關調查中，最重要的是檢調已經啟動調查，她已約束同仁對個案不可做過多的評論，以免引導檢調偵辦。

專案報告後，多位議員舉手發言，除要求市府立即檢討精進，也有議員認為市府挺過15天共360個小時潛伏期考驗，成功守住疫情零擴散應給予鼓勵，並希望中央也應針對邊境防疫是否有未盡周延之處進行檢討，全面加嚴不讓病毒有機可乘。