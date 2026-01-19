中市議會民進黨團幹部交接 盧秀燕、何欣純同框

（中央社記者郝雪卿台中19日電）台中市議會民進黨團今天新舊任幹部交接，台中市長盧秀燕率市府團隊到場觀禮，參選台中市長的民進黨立委何欣純也到場致意。新任黨團總召周永鴻說，將為全台中市民服務。

民進黨團今天舉行新舊任幹部交接典禮，周永鴻從市議員王立任手中接下總召一職，盧秀燕與市府團隊、何欣純、副議長顏莉敏及市議會秘書長彭乾銘都到場觀禮。

周永鴻表示，民進黨團幹部就是來「服務」的，且服務對象不分黨派、跨越選區，會為全台中市民服務，未來一年黨團將採取「以戰養戰」的策略，對市府既監督又合作，致力於協助「除弊」並提出新方案「興利」。

廣告 廣告

盧秀燕致詞時感謝黨團及市議會，在過去一年給市府的監督及協助，她肯定前任總召王立任提出很多建言。而新任總召周永鴻年輕有為，過去又有市府首長經驗，能夠行政及議會經驗兼具，很不簡單，周永鴻質詢過程也是言之有理，又有同理心，期許今年在周永鴻的帶領下，能發揮滿滿戰力，監督市府，提出更好建言。

何欣純則說，民進黨議員都很優質，對市政監督不遺餘力，希望讓大台中大步向前。新任總召周永鴻頭腦及條理清晰，學經歷背景都很棒，對政治評論分析獨到，是政論名嘴，由周永鴻帶領團隊會更勇於對市政提出建言，對盧團隊監督不放水，以後她當市長，對她的監督也不要放水。

何欣純對著盧秀燕表示，如果她當市長，盧秀燕好的政策就延續，不夠好的可以建議予以精進改善，如何利用本身力量邁向國際，不是只靠廣告宣傳，還是要腳踏實地去做，也會讓所有市民享有城市紅利，比照中央普發現金，共享台中市的經濟成果。（編輯：李錫璋）1150119