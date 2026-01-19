中市議會綠營黨團交接 何欣純當盧秀燕面說：如果可以「我來發現金」

中市議會綠營黨團交接，民進黨市長參選人立委何欣純，當盧秀燕面前說：如果可以的話，由我來發現金。（圖：寇世菁攝）

台中市議會民進黨團今天（19日）舉行新舊任幹部交接典禮，由議員周永鴻接任總召，台中市長盧秀燕率市府首長到場致意，民進黨下屆市長參選人何欣純也到場，致詞表示，黨團監督不放水，以後她當市長，監督也不要放水，還說：如果可以的話，未來希望由她來發現金，讓全民共享經濟成果。

台中市議會民進黨團新任總召周永鴻說，今天適逢馬丁路德牧師紀念日，也是「全國服務日」，黨團幹部本質是服務，且「不分任何黨派」，只要市民有需求，民進黨團就會全力以赴。期許新黨團展現戰力，強調他心中認可的未來市長人選就是何欣純。

盧秀燕率市府首長到場致意，致詞時肯定卸任總召王立任，有戰力又圓融，對接任的周永鴻，稱讚當過局處長，質詢有理且具同理心。對周永鴻提出的「不分黨派服務」，盧秀燕大方呼應，強調市府態度一致，只要是好的建言都會採納，盧秀燕還說，台中的改革與進步，民進黨團功不可沒，許多福利與建設，其實都來自議員們的督促，功勞屬於議會與大家。她祝福在場要競選連任的優秀議員，都能高票連任。

民進黨下屆台中市長參選人何欣純也到場，和盧秀燕同桌，兩人還握手致意，何欣純致詞時，對接任的周永鴻寄予厚望，稱讚頭腦清晰、具備獨到的政治評論分析能力。話鋒一轉，對台下的盧秀燕及市府團隊喊話，強調民進黨黨團監督「絕不放水」，以後她當市長，對她的監督也不要放水。何欣純強調，好的政策會延續，不夠好的則會設法改善，目標是以「嶄新的市政治理模式」開創大台中新局。何欣純說，城市紅利、全民共享，舉前總統蔡英文、賴清德總統發放現金為例，認為台中的經濟成果，也該讓市民「有感」，當著盧秀燕的面說，如果可以的話，希望由她來發現金，讓全台中市民共享經濟成果。台下盧秀燕則表情淡定的和身旁議員說話。（寇世菁報導）