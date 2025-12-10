中市議會總預算審查 綠提刪購物節預算換普發現金

台中市議會今10日審查115年總預算案，民進黨議員陳淑華指出，過去幾年，台中市總預算有虛列預算、亂花公帑的情事，因為國家經濟發展帶動台中預算大幅增加，結果盧秀燕市府並沒有妥善運用暴增的預算，把市民當作提款機，應該一一檢視，該刪除就要刪除。

陳淑華（如圖）質詢表示，以購物節為例，累計高達22億，但卻成盧秀燕私庫，完全沒有創造加乘效果、沒有拉抬台中市的經濟，大花公帑包裝盧秀燕自己、大外宣盧秀燕，購物節預算應全數刪除。

陳淑華痛批。盧秀燕有錢砸錢在包裝個人，卻沒有錢來普發現金跟市民分享。盧秀燕一直自誇台中市的財政很好，嘉義市都要普發6000，請盧秀燕市長把購物節的錢省下來普發現金。