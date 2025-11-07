中市議會豬瘟攻防 綠轟市府藍怪中央 他怒喊：各打50大板

國民黨市議員黃馨慧表示，從萊豬開始，中央政府一再強調「邊境防線是防疫的第一道關卡」，但這道防線近來屢次出現破防。（黃馨慧提供／陳淑娥台中傳真）

民進黨台中市議員陳俞融表示，盧市長在專案報告前1天才道歉，根本是政治算計。（陳俞融提供／陳淑娥台中傳真）

台中市府7日在議會進行非洲豬瘟專案報告，綠營緊咬市府防疫過程荒腔走板，痛斥指揮官盧秀燕防疫作為不當，應負全責。藍營則把矛頭指向中央邊境防疫，指中市府3人下台也道歉，那中央呢？無黨籍議員陳廷秀看不下去說，「中央邊境防疫不夠周延，市府有監控不周之處，各打50大板」。

非洲豬瘟事件專案報告一登場就炮聲隆隆，民進黨市議員林德宇先不滿說，農業局長張敬昌、環保局長陳弘益都已下台，但書面資料報告人還是他們2人，痛斥市府藐視議會，要求修正重送。議會翁顧問說明，首長不在由副首長代理，是正常代理制度。

廣告 廣告

國民黨市議員黃馨慧表示，從萊豬開始，中央政府一再強調「邊境防線是防疫的第一道關卡」，但這道防線近來屢次出現破防。根據資料顯示，我國邊境防檢抽驗率普遍不到總進口批次的5％，某些高風險類別甚至僅達1％至2％，顯然不足以有效防堵潛在風險。

國民黨市議員楊大鋐則說，當年前行政院長蘇貞昌去機場視察邊境攔檢狀況，如今行政院長卓榮泰卻視察廚餘場，誰高誰低一看就知道，中央到目前對邊境管制、廚餘去化始終提不出實際作為。

國民黨市議員黃佳恬怒轟，病毒來自境外，找出邊境破口才是防疫關鍵，中央不向上追查來源，反而一直究責地方。無黨籍議員林昊佑說，第一線是邊境，第二線才是地方，中央埋雷、地方爆炸，現在卻都在檢討地方，非常荒謬。

民進黨市議員陳淑華怒轟，盧秀燕是指揮官，防疫作為不當，指揮不力，不該是概括承受，而是應負全部責任。陳俞融表示，10多天前民進黨團就要求盧市長道歉說明，但盧市長堅持不道歉，選擇甩鍋神隱，要專案報告前1天才道歉，根本是政治算計。

廣告 廣告

民進黨市議員林祁烽酸說，「媽媽做不好要檢討」！市長是公僕，不是媽媽，領國家薪水就好好做事，別用「媽媽」套交情。民進黨市議員謝家宜則說，盧市府面對疫情毫無警覺性，結果專案報告還在吹捧市府防疫成效顯著。

民進黨市議員黃守達強調，盧市長強調市府第一時間主動送驗，但事實上，市府當時送驗並未要求檢驗非洲豬瘟，是由中央獸醫所黃有良副研究員主動提出加驗，才得以及早發現非洲豬瘟，如果不是這些防疫人員及時介入，別說360個小時，恐怕3600個小時都處理不完。

民眾黨市議員江和樹指出，自己監督國民黨，也監督民進黨，那中央呢？邊境破口不查？廚餘法律漏洞不修？廚餘全國監管系統什麼時候建立？無黨籍議員陳廷秀忍不住說，「議場變秀場，讓人民看笑話」，邊境防疫不夠周延，市府有監控不周之處，要各打50大板，但中央目前負了什麼責任？

【看原文連結】