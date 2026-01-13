中市議會20日召開臨時會 將討論免費營養午餐、市府總預算部分凍結案等

台中市議會程序委員會決定1月20日至28日召開臨時會。(記者蘇金鳳攝)

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議會今天召開程序委員會，決定將於1月20至28日召開第4屆7次臨時會，有關專案報告則是列5案，分別是營養午餐、禁用廚餘市府因應之道等，其中一案是上會期的總預算凍結案附帶決議的專案報告，由於臨時會專案報告只有1天，因此先將較不具爭議的凍結案先列入臨時會的專案報告中，其他如購物節等較具爭議則留待3月定期會再列入專案報告。

程序委員會今天討論第7次臨時會的議事日程，決定1月20至28日召開，市府與市議會朝野黨團於1月9日先進行政黨協商，因為依照慣例，臨時會召開一天專案報告，而此次的臨時會還要進行市府對總預算凍結案的報告，有經發局、農業局、數位發展局及環保局4局處共28項，因此決定先將不具爭議性共23項在臨時會先列入專案報告，而較具爭議的經發局振興經濟計劃4項及農業局花博外埔園區的維護管理及促參費用1項共5項則列入定期會的專案報告中。

今天程序委員會決定的5個專案報告分別為廚餘禁餵豬政策對台中市農業及環保衝擊的因應對策、營業午餐免費實施的經費、期程及各校補助的標準等、文山垃圾掩埋場太空包清理、台中港務公司盈餘回饋金問題、市府附帶決議專案報告。

程序委員會通過此次的臨時會議程為將召開3天大會，2天委員會及1天法規委員會。

