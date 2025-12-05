中市豐富、湧泉公園率先點燈 迎接最美聖誕夜

豐富公園設置聖誕布置燈飾，為公園增添豐富光影。

▲豐富公園設置聖誕布置燈飾，為公園增添豐富光影。

迎接歲末節慶到來，台中市政府建設局配合節慶氛圍，為市區公園妝點璀璨燈飾，率先於「南屯區豐富公園」及「東區湧泉公園」點亮夜色，繽紛光影在夜幕中交織，營造溫馨夢幻的佳節氛圍，為寒冬夜晚注入溫暖光彩。

建設局長陳大田表示，為歡慶聖誕節及歲末迎新，特別規劃於市區公園設置節慶燈景，其中豐富公園於入口廣場打造可愛亮眼的聖誕樹造景，聖誕老人與馴鹿環繞其間，帶來滿滿祝福；湧泉公園則於滿月指環觀景步道周邊規劃「光之迴廊」，結合可愛小動物燈飾及手捧糖果的聖誕老人，增添活潑趣味，歡迎民眾前來打卡拍照，感受濃濃節慶氣息。

建設局指出，除已率先點燈的豐富公園及湧泉公園外，台中公園、秋紅谷公園、文心森林公園、豐樂雕塑公園等地也將陸續點燈；另搭配多彩蒔花造景，於文心森林公園、豐樂雕塑公園、豐富公園、民俗公園、水湳生態公園、敦化公園等地同步營造節慶氛圍，預計於12月中旬串聯成城市亮點。