中市資源回收讚分級管理計畫61單位通過認證

台中市政府環境保護局推動「資源回收讚分級管理計畫」，去（114）年共61個單位報名參加，其中59個單位通過「回收讚A+級」認證，另有2個單位獲得A級認證，成為台中市資源回收的績優示範點。（見圖）

環保局表示，目前台中市已累計有259個單位取得A+級認證、1,019個單位獲得A級認證，期盼藉由這些優良單位的示範帶動，持續深化市民的環保意識，使資源回收習慣在日常生活中紮根、深化。

環保局指出，今年度獲得A+級認證的單位，在宣導及推動住戶落實回收分類上皆展現十足用心與創意。富宇沐川社區則運用廢棄物製作彈珠台，提供小朋友遊玩，實踐資源再利用的精神；佳茂黎明觀邸與鄉林夏都舉辦跳蚤市場，並將所得捐贈予需要的單位，不僅延長物品生命週期，更展現社區的善念與公益力量。

環保局說明，獲得A+級認證的單位，不僅是住戶或員工落實資源回收工作，更是對生活環境共同守護及認同，有社區表示在參與環保室改善的過程中，不僅加深住戶之間的向心力，也養成落實回收的好習慣。