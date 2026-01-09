中市跟進營養午餐免費！ 蔡其昌：當年率先提被轟選舉口號

台中市 / 綜合報導

營養午餐免費政策，引發南中北政治大戰，繼台北市之後，台中市長盧秀燕也宣布，從115學年度起，公立國中小午餐全面免費，民進黨立委蔡其昌批評，他在2022年選市長的時候，早就提出這個政見，當時盧秀燕還說這是選舉口號，現在看到台北市宣布營養午餐免費，這個政策突然又變得可行，讓他難以理解，台北市長蔣萬安認為，投資在孩子身上，就是投資台灣的未來，地方政府的意見，中央應該聽進去。

青菜下鍋快炒，再煎個蛋，香噴噴的營養午餐上桌，小朋友吃得好開心，昨(8)日上午，台中市長盧秀燕宣布，從115學年度開始公立國中小的營養午餐全面免費，民進黨立委蔡其昌感嘆，早在2022年參選市長的時候，就已經提出這個政見。

立委(民)蔡其昌說：「當時盧市長的態度是，認為這個是選舉口號，然後認為完全不可行。」蔡其昌強調，台北市宣布營養午餐免費，這個政策突然就變成可行，讓他難以理解，同黨立委台中市長參選人何欣純認為，台中私立學校的學生有2萬多人，營養午餐的政策，應該要公平對待。

立委(民)何欣純說：「應該對我們的孩子一視同仁，要公平的來對待，不分公私立的孩子，我們的營養午餐，國中小營養午餐，都應該通通免費。」

何欣純強調營養午餐，除了要吃的飽還要吃得好，台南市長黃偉哲認為，政策的制定有期程與規劃，為了選舉把錢東挪西湊，排擠預算缺乏完整性，砲轟台北市長蔣萬安，沒有聽阿公的話。

台南市長黃偉哲說：「這個有非常大的政策買票嫌疑，而且完全沒有財源基礎，他(蔣萬安)不聽他阿公的話啦。」

黃偉哲認為，營養午餐沒有財源基礎，應該要優先考量財政紀律，但南北資源差異很大，砲轟蔣萬安6日喊出營養午餐免費，開這第一槍是選舉考量，對此蔣萬安強調。

台北市長蔣萬安說：「投資在孩子身上，就是投資台灣的未來，所以這不是炫富，這是我們的責任。」蔣萬安強調，台北市雖然是都會區所得比較高，但同樣也是全國物價和生活成本最高的城市，光鮮亮麗的背後都是家長精打細算的日常，地方的意見中央政府應該聽進去。

