中市跨年在中央公園 蕭敬騰、盧廣仲、動力火車告五人輪番唱

〔記者蘇金鳳／台中報導〕再過半個月就要跨年，台中市政府表示，今年的跨年演唱會，邀請到金典歌王蕭敬騰、盧廣仲及動力火車還有告五人，此外，第二天則是元旦升旗，將有全國最大尺寸的巨幅國旗。

副市長鄭照新今天表示，台中市的跨年晚會，今年再次在水湳中央公園熱鬧登場，日前已宣布有晚會有金曲歌王蕭敬騰、文青天團告五人、經典天團動力火車後，還有「三金滿貫歌王」盧廣仲與青春能量爆棚的怕胖團加入陣容，此外，還有麋先生MIXER、TRASH等輪番演出將陪伴市民一路嗨到凌晨1點。

主持陣容則由阿KEN十度回歸，再度用「Ken式幽默」帶動全場氣氛。

鄭照新表示，跨完年後，再到市府廣場參加升旗典禮，這次元旦升旗典禮，將由區公所工班、台中市救難協會、消防局同仁及義消組成共88名展旗手，一同展護全國最大尺寸的巨幅國旗進場，象徵國家與城市的新氣象。

