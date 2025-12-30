中市跨年維安全面升級 市府擴大演練與部署

台中跨年維安全面升級，維安演練共分五大部分。

▲台中跨年維安全面升級，維安演練共分五大部分。

確保「2026台中市跨年晚會」安全無虞，台中市政府於昨(29)日下午在水湳中央公園舉行「安全疏散暨聯合應變演練」，聯合警察局、消防局及新聞局等多局處，針對大型活動可能面臨的各項風險情境，進行實兵實地操演。市長盧秀燕親臨視察並表示，市府已提前擴大升級維安演練與部署，整合警消、特勤及相關局處能量，展現市府全面守護市民平安迎新年的決心，務求讓市民與遊客都能在安全無虞的環境中，歡喜參加，安全回家。

盧秀燕表示，台中市跨年晚會規模全國最大，今年演出卡司包含蕭敬騰、告五人、盧廣仲、動力火車等重量級藝人，預估參與人數將突破去年的48萬人次。面對龐大人流，市府已全面提升維安層級，並於活動前密集進行演練。此次維安演練共分五大部分，包括事前場地與設備全面安檢、大量人潮疏散演練、多元型態危機應變、特警即時壓制危險狀況，以及煙火施放安全管理，確保各環節皆能滴水不漏。

盧秀燕指出，為因應可能出現的人潮過度集中或突發事件，市府也規劃兩種細胞簡訊機制。第一種為預防性簡訊，當現場人數接近負荷上限時，即主動通知周邊民眾避免再進場，以防擁擠或踩踏意外；第二種則是在實際發生危安事件時，即時通知現場及周邊民眾，說明狀況並引導避難或撤離。相關簡訊系統已進行測試與模擬，確保關鍵時刻資訊即時、指引清楚。

警察局表示，此次演練以「預防、秩序維持與安全疏散」為主軸，模擬多項突發情境，全面檢視跨單位聯繫與應變效能。警方提醒，跨年晚會主辦單位設有安檢站，且會全程進行預防性蒐證攝影，請民眾配合脫下口罩、依工作人員引導，勿攜帶違禁物品，共同維護會場安全。