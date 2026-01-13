中市路燈全面LED化 每年省下約1.3億電費

記者張妤甄／臺中報導

中市府今（13）日召開市政會議，由建設局長陳大田進行專案報告，說明中市路燈全面LED化及智慧管理推動成果。市長盧秀燕表示，路燈是守護市民的重要基礎建設，傳統燈具耗電量高，現在汰換成LED燈具後，市府每年約可減少1.3億電費。

「路平、燈亮、水溝通，是與市民生活息息相關的基礎建設！」盧秀燕指出，傳統路燈耗電量高，電費是一大開支，汰換成LED燈具後，兼具節約電費、節能減碳、智慧管理等功能，同時又能降低空汙及美化景觀。

「增亮減碳、智慧治理、讓市民有感，是這次換裝計劃的目標！」陳大田指出，市府推動「節能路燈換裝維護計畫」，全市目前已完成11萬3,400盞傳統鈉光燈汰換為新式節能LED燈具，115年度將持續把舊式LED燈具全面換裝為新式LED節能燈具。傳統燈具換裝後，道路亮度將提升約3倍、平均照度由原本約12 Lux提升至40 Lux以上，大幅改善夜間行車與行人安全，並降低能源消耗，且每年還可節省約8,000萬度電、減少約4萬公噸碳排放，相當於2,063座文心森林公園固碳量，兼具節能與財政效益。

陳大田表示，市府引進民間資金與技術，透過PFI民間融資提案模式，建置智慧路燈管理系統，並結合物聯網科技進行即時監控；完成後，全市將有約2萬3,500盞智能路燈，具備故障主動回報功能。透過智慧化管理及多元通報管道，包括24小時免付費專線、區里Line群組及路燈牌QR Code掃碼，路燈維修時效已由過去72小時大幅縮短至24小時內即可完修，平均修復時間僅約8.7小時，有效提升市政服務效率。

此外，建設局在推動基礎照明之餘，也兼顧城市景觀與生態需求，於特定路段營造特色光環境，並在農田周邊道路加裝遮光設計，降低對農作物生長的影響；針對具設計特色的燈具，更換燈泡方式維持整體景觀一致性，展現細緻用心的公共設計。

陳大田補充，建設局同時推動「增亮減碳計畫」，將向環境部氣候變遷署「溫室氣體登錄平臺」申請自願減量碳權，將取得142萬棵樹一年的吸碳效益，也是全國唯一透過路燈換裝申請碳權額度的縣市。

