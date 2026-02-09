中市農業局打造「動物夢世界」 閃耀中台灣燈會

台中市農業局長李逸安(左二)為中台灣燈會農業局燈區「動物夢世界」舉行啟動儀式。(記者歐素美攝)

〔記者歐素美／台中報導〕2026中台灣燈會將於2月15日登場！7大燈區之一的農業局燈區，以「動物夢世界」為主題，內含「動物有家 城市有愛」的核心精神，透過燈光藝術與故事場景，打造沉浸式觀展體驗，讓民眾在賞燈之餘，也能感受動物與人相互陪伴的溫暖連結。

農業局長李逸安表示，中台灣燈會於2月15日在台中市中央公園舉辦，共有7大燈區，農業局燈區為其中之一，農業局打造動物夢世界主題，不是在永續教育或動物題材都融入到燈區方設計，希望透過燈區的展現，讓農業局相關的業務讓大家認同及認識，盼民眾在賞燈時能夠得到很多很多的樂趣。

台中市動物保護處今天在市府陽明市政大樓舉辦「動物夢世界」燈區記者會，台中市如玲舞蹈表演藝術教育學院特別帶來「小白貓主題創意舞蹈」，為活動開場，以活潑童趣的舞步揭開「動物夢世界」奇幻序幕，呼應燈區以小白貓「喵喵」為主角的設定，讓現場觀眾們感受燈區的活潑童趣的氛圍與故事魅力。

「動物夢世界」燈區邀請民眾跟隨主角「喵喵」踏入從神秘通道，在夢境裡逐步認識野生動物面臨的生存危機、飼養寵物的飼主責任等，在旅途中看見人與動物和諧共處的美好，提升民眾對動物福利的認知。

呼應2026年馬年意象，動保處並將「希望彩虹谷」燈組移至現場展示，打造色彩繽紛的拍照打卡點，讓現場洽公的民眾紛紛佇足拍照。「希望彩虹谷」故事設定是追逐彩虹的飛天小馬，彩虹象徵夢想與希望，每種色彩也代表生態系中各種不可或缺的角色，傳遞「每個生命都值得被尊重與保護」的設計理念。

動保處邀請民眾攜家帶眷、呼朋引伴，於燈會期間一同走進中央公園「動物夢世界」燈區，在光影交織的燦爛中重新感受生命的重量，並舉辦燈區前導暖身活動「成為動物守護者」社群分享及「萌寵陪伴我最愛」照片徵集活動，邀請大家一起透過臉書社群影響力及抽獎活動，讓「動物有家、城市有愛」從理念走向實踐，攜手打造台中成為對動物更友善、對環境更永續的幸福城市。

