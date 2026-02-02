中市迅速應對禽流感 盧秀燕：疫情已控制、供應穩定
台中豐原區蛋雞場日前爆發禽流感，市府成立前進指揮所，第一時間啟動跨局處防疫應變機制，迅速完成撲殺、清消與管制作業。市長盧秀燕今天（2日）召開會議表示，目前疫情已有效控制，未擴散至其他禽場或相關產業，市府也已全面盤點並強化防疫流程，請市民放心。
盧秀燕指出，今年1月起，全台有多個縣市陸續出現禽流感案例，因此市府以最高標準、超前部署因應。此次事件發生後，農業局動保處隨即會同環保局、警察局等單位進場處置，於1月29日完成案例場雞隻全數撲殺，並於2月1日完成全場清空作業，銷毀雞蛋約375公斤、飼料及墊料約6萬6千公斤，同步完成場內外及周邊道路全面消毒，阻絕病毒擴散風險。
在環境清消方面，環保局動員清潔隊人力與車輛，連續4日執行清運、消毒等作業。此次清運處理項目包含飼料、墊料及病死雞隻，總處理量達67.81公噸；其中協助載運案場死亡雞隻1.67公噸，均依防疫規範妥善去化處理。同時，也同步巡查周邊海岸線，均未發現異常狀況。
衛生局則持續堅守食品安全防線，針對可能流入市面的蛋品加強清查與回收，除督促問題畜牧場加速回收外，也每日逐筆盤點回收數量，截至目前已回收148.42台斤，並持續追蹤流向，確保風險蛋品全面清零。
針對民眾關心的民生供應與價格議題，盧秀燕表示，目前蛋價與肉雞供應皆維持平穩，並未因本案出現明顯波動；適逢年節將近，市府仍會持續密切關注蛋品、肉品及各項民生物資的價量變化，確保市場穩定。
盧秀燕會中指示，未來將進一步強化跨局處橫向聯繫，由農業局動保處、民政局及經發局等單位建立更完整的禽畜及相關產業登錄與通報機制，結合動物防疫專業與產業管理資訊，補強防疫SOP，提升面對動物傳染病的整體應變效率。
此外，盧秀燕特別感謝市府團隊的即時應變與主動作為，強調此次防疫行動中，相關局處在未正式下達指令前即自動自發投入現場支援，展現高度責任感與行動力。市府將持續以嚴謹態度守好防疫與食安防線，確保市民健康與民生供應穩定無虞。（寇世菁報導）
