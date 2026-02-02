中市迅速應對禽流感 盧秀燕：疫情已控制

【民眾網諸葛志一台中報導】近日豐原區蛋雞場發生禽流感個案，台中市政府第一時間啟動跨局處防疫應變機制，迅速完成撲殺、清消與管制作業。市長盧秀燕 2日召開會議表示，目前疫情已有效控制，未擴散至其他禽場或相關產業，市府也已全面盤點並強化防疫流程，請市民放心。

盧秀燕指出，自今年1月起，全台已有多個縣市陸續出現禽流感案例，因此市府以最高標準、超前部署因應。此次事件發生後，農業局動保處隨即會同環保局、警察局等單位進場處置，於1月29日完成案例場雞隻全數撲殺，並於2月1日完成全場清空作業，銷毀雞蛋約375公斤、飼料及墊料約6萬6千公斤，同步完成場內外及周邊道路全面消毒，阻絕病毒擴散風險。

在環境清消方面，環保局動員清潔隊人力與車輛，連續4日執行清運、消毒等作業。此次清運處理項目包含飼料、墊料及病死雞隻，總處理量達67.81公噸；其中協助載運案場死亡雞隻1.67公噸，均依防疫規範妥善去化處理。同時，也同步巡查周邊海岸線，均未發現異常狀況。

衛生局則持續堅守食品安全防線，針對可能流入市面的蛋品加強清查與回收，除督促問題畜牧場加速回收外，也每日逐筆盤點回收數量，截至目前已回收148.42台斤，並持續追蹤流向，確保風險蛋品全面清零。

針對民眾關心的民生供應與價格議題，盧秀燕表示，目前蛋價與肉雞供應皆維持平穩，並未因本案出現明顯波動；適逢年節將近，市府仍會持續密切關注蛋品、肉品及各項民生物資的價量變化，確保市場穩定。