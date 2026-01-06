中市逐年提升消防車輛採購經費 強化公共安全

記者張妤甄／臺中報導

臺中市政府高度重視強化消防量能，持續逐年提升消防車輛採購經費，以強化第一線救災安全。自108年至114年，臺中市消防車採購經費由4,540萬元提升至2億1,100萬元，整體規模成長近4.6倍，展現市府持續挹注消防資源、強化公共安全的決心。

消防局長孫福佑今（6）日指出，去年度新增21輛各式消防車輛，涵蓋水庫消防車、化學消防車、小型水箱消防車及救助器材車等專業車種，並全面導入行車安全與智慧輔助系統，強化高樓建築、地下空間、工業區及化學災害等複合型事故之應變能力，有效提升救災效能與出勤安全。

孫福佑表示，近年在持續推動消防車輛汰舊換新政策下，全市車齡逾15年的消防車比例，已由最高43%降至10.3%，下降32.7個百分點，創下歷年新低，顯示車輛汰換進度與品質同步提升，成果相當顯著。同時，為在國內外救援行動中發揮關鍵角色，臺中市特種搜救隊順利通過內政部消防署辦理的「特種搜救隊重型隊伍能力分級檢測（NAP）」，成為中部地區唯一取得重型搜救隊資格的殊榮，正式躋身國內最高等級搜救隊伍行列，展現臺中市在災害救援專業量能與整備成果。

自112年通過NAP中型隊認證以來，市府持續挹注資源強化人員訓練與裝備整備。此次重型認證歷經3天高強度實地評測，動員104名專業人員，包含土木結構技師、醫師、獸醫師及搜救犬等跨領域力量，充分展現高度整合與團隊協作能力。

孫福佑提到，臺中特搜隊救災經驗豐富，曾投入土耳其強震國際人道救援，並多次支援88風災、花蓮地震及臺南維冠大樓倒塌等重大災害。近期於花蓮馬太鞍溪堰塞湖救災任務中，更堅守至最後撤離，展現高度使命感與專業精神。

孫福佑強調，面臨城市快速發展所面臨的各類災害挑戰，唯有透過持續引進新式消防車輛與持續精進人員訓練與裝備，方能降低救災風險、提升行車與現場作業安全，落實市府「富市臺中、新好生活」施政願景，持續營造安全、幸福、宜居的城市環境。

市府挹注破2億元！中市消防車汰換率創新高，特搜隊榮獲中區唯一「國家重型認證」。（中市府消防局提供）