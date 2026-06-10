中市部分地區傳積淹水 議員揭清水國小操場宛如一座水池

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議員楊典忠接獲民眾反映，前往清水國小勘查，發現操場已宛如一座水池，有些積水高度甚至超過腳踝。（記者鍾麗如攝）

鋒面及西南氣流來襲導致台中市部分地區傳出積淹水情形，議員楊典忠今天接獲民眾反映，前往清水國小勘查，發現操場已宛如一座水池，有些積水高度甚至超過腳踝。他說，排水系統可能出現問題，亟需市府相關單位儘速處理；另因該校定十一日舉辦畢業典禮，希望畢業生期待已久的重要日子不要受到影響。

民進黨議員楊典忠表示，他到現場只見整片操場幾乎被積水覆蓋，跑道與草地更是難以分辨！許多家長看到操場積水都相當憂心，甚至酸說幸好低年級學生已經放學回家，否則這片大水池恐會成為小朋友眼中的「天然游泳池」；尤其操場是學生日常活動的重要空間，若操場長時間積水不僅影響教學與體育活動，也存在安全疑慮。

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楊典忠指出，教育局應立即協調相關單位投入抽水及排水作業，儘速恢復校園正常使用環境，否則清水區清水國小十一日舉辦的畢業典禮，可能要發給每位畢業生一個「游泳圈」才能順利進行！且除積水問題之外，更重要的是找出造成操場積水遲遲無法消退的根本原因，包含排水系統容量是否不足、排水設施是否阻塞等，並儘速提出具體改善方案，避免豪雨來襲時積淹水情況就一再重演。

楊典忠表示，目前適逢夏季高溫天氣，長時間積水可能淪為病媒蚊孳生溫床，進而影響師生健康與校園環境，市府應儘速解決，以免問題持續擴大。