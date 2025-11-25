中市都發局老屋活化學堂 開放報名

台中市政府都市發展局為推廣老屋保存與再利用理念，學堂將於今年12月4日下午舉辦，並於即日起開放報名。都發局表示，希望透過辦理「老屋活化學堂」，讓民眾進一步了解認識老屋活化。（見圖）

都發局說明，今年度老舊街區活化補助計畫，市府特別舉辦「老屋活化學堂」，邀請民眾親身了解從建築修繕到品牌經營的完整過程，並學習活化補助的申請要領，協助更多老屋重現風華。活動時間：114年12月4日 星期四下午 14:00-16:30

活動地點：安厚食－台中市中區建國路171號2樓

廣告 廣告

活動上半場邀請 Phase Coffee分享自民國36年老宅翻新的實際經驗，如何結合空間設計與咖啡文化，創造兼具美學與故事性的五感體驗；另由有隅設計設計師分享中山路76號街屋的建築故事與翻修過程，並介紹更多老屋再利用案例，展現老建築的新樣貌與城市記憶。

下半場則由輔導團隊說明「老屋活化補助計畫」申請方式與重點，幫助有意投入老屋修繕的民眾掌握資源。歡迎關心舊城再生、對老屋改造有興趣的市民朋友踴躍報名參與，共同打造更有溫度的城市風景。

今年度補助計畫涵蓋建物本體及外部環境改善與室內裝修，補助金額最高可達150萬元，申請者須自籌至少30%的工程金額。今年的補助經費為1,000萬元，名額有限，欲申請請及早提出。