中市醃漬蔬菜專案抽驗 查獲1件酸菜漂白劑超標

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】為確保市售醃漬蔬菜標示透明、品質安全，台中市食品藥物安全處自今年7月起啟動「醃漬蔬菜專案查驗」，針對全市傳統市場、量販店及南北雜貨店展開稽查與抽驗。此次共抽驗71件產品，其中查獲1件「酸菜」漂白劑含量不符規定，食安處已第一時間責令業者下架，並移請產品源頭所在地雲林縣衛生局依法裁罰，展現市府守護食安的決心。

▲食安處稽查人員加強南北雜貨店標示稽查。

食安處說明，此次專案共查核76家業者，涵蓋傳統市場、南北雜貨店、超市及量販店，針對產品標示、衛生規範、來源文件保存及食品業者登錄等項目進行全面稽查，查核結果均符合規定。另針對市面常見的筍乾、蘿蔔乾、酸菜等醃漬蔬菜產品，共抽驗71件，檢測防腐劑及漂白劑（如亞硫酸鹽類）等食品添加物，結果僅1件酸菜檢出漂白劑超標。違規產品已要求立即下架，並移請雲林縣衛生局依法裁罰新台幣3萬元。

食安處提醒，部分醃漬蔬菜製程中可依法添加微量食品添加物以維持品質，民眾選購時可掌握「看、聞、沖」三撇步：選擇色澤自然、不過於鮮亮的產品，避免有刺鼻氣味者，並於料理前以清水充分沖洗，有助降低添加物殘留風險。同時，應優先選購標示完整、來源清楚及信譽良好的業者產品，避免購買來源不明的散裝食品。

相關查驗結果已公布於「台中食藥安智慧雲—食安GIS專區」，市民可隨時上網查詢周邊稽查資訊。食安處強調，市府將持續落實「源頭管理」與「販售端監督」雙軌並行，強化食品安全把關，打造更安心、可靠的食安環境，讓市民買得安心、吃得放心。