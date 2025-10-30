中市重視海洋教育 114年海洋素養創新教學競賽大放異彩

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】為輔導各縣市將海洋素養融入教學中，海洋委員會辦理114年度「海洋素養創新教學競賽」，經過層層關卡，昨(29)日在台中世界貿易中心舉辦決賽暨成果觀摩會，由來自全台灣各縣市共30支決賽隊伍共同角逐，台中市政府教育局專門委員劉姵君特別到場為台中選手們加油打氣，最終共計9位教師獲獎，成果豐碩。

教育局表示，台中市自110年成立戶外教育及海洋教育中心，致力打造沒有圍牆的學習場，並在114學年度首次成立海洋素養種子教師社群，由梧棲區永寧國小彭文貞校長擔任召集人，透過共備討論、專業研習等增能活動，協助種子教師銜接學校課程，促進海洋素養教育入校教學。

教育局指出，台中市相當重視本次海洋素養創新教學競賽，自今年5月起徵選19位優秀教師參加多場次培訓課程，並在9月時完成校內公開觀議課，給予教師們相關課程及教案之建議，歷經初賽書面審查及分區複賽後，台中市共有8支隊伍代表進入決賽，包括國小3隊、國中3隊、高中2隊等，所屬學校進入決賽數為全國第一，最終共計9位教師獲獎。

此次競賽由台中市大甲國中莊鎧汝教師榮獲「優秀教師獎」；大道國中李祥菁教師、蔡慕華教師及陳孟攸教師榮獲「特優獎」；西屯區西屯國小王祥俊教師、胡桓睿教師、高世萍教師及大安國中蔡啟堂教師榮獲「優等獎」，並由大甲國中黃馥鵑教師榮獲「佳作獎」，各教師也於現場與其他縣市優秀代表互相交流海洋教學的卓越成果，未來將優秀教案應用於台中市更多的學子，讓海洋教育活潑化、國際化。