中市金運獎海選開跑 為優良公車駕駛投下一票

記者蕭宇廷／臺中報導

為讓長年默默付出的公車駕駛被更多人看見，臺中市政府交通局舉辦表揚公車優良駕駛的金運獎，今年邁入第7屆。民眾期待的「2025金運獎民眾海選」活動，於今（12）日正式開跑，透過手機或網頁連結進入活動平台，即可為駕駛員投下鼓勵的一票；投票期限至1月25日止，邀請市民朋友踴躍參與，一起用行動支持這群每天為城市奔走的方向盤英雄。

臺中市交通局長葉昭甫表示，公車駕駛是城市運輸體系中最前線的一群人，無論晴雨寒暑堅守崗位，完成通勤族、學生、長者與旅客每日的交通需求，提供安全駕駛與專業服務，耐心協助長者上下車、使用無障礙設備協助身障乘客搭車、為外地乘客指引路線；甚至在突發狀況時、第一時間伸出援手，公車駕駛成為臺中市公共運輸最溫暖的風景。

交通局說明，2025金運獎持續規劃「優良駕駛獎」、「愛心貢獻獎」及「偏鄉駕駛獎」3大獎項類別，表揚公車駕駛不同面向的傑出表現。其中，「優良駕駛獎」肯定專業服務與行車安全表現；「愛心貢獻獎」鼓勵主動關懷乘客、溫馨服務事蹟；「偏鄉駕駛獎」則特別表揚長期服務偏遠地區、守護居民交通權益的第一線駕駛員。

「用一張票說謝謝」，葉昭甫指出，金運獎不僅是一項表揚活動，更是一座連結市民與駕駛的重要橋梁，希望透過金運獎表揚優良駕駛員外，同時增加臺中市公共運輸能見度及服務形象，激勵駕駛員提升服務品質，也慰勞過去一年中服務不間斷的駕駛員們。

曾在搭車過程中，感受到貼心服務、專業協助或暖心舉動的市民朋友，千萬別錯過這次機會，請為心目中的「金運獎」駕駛投下肯定的一票。

交通局表示，自即日起民眾可掃描金運獎投票活動海報上的QR碼，或點擊「臺中市即時公車動態資訊」( https://citybus.taichung.gov.tw/ )、及「臺中Go」APP「最新消息」的連結，前往活動網站了解入圍駕駛員們的優良事蹟並進行投票。交通局為感謝市民熱心參與，同時進行2025金運獎限量悠遊卡抽獎，投票活動截止日為1月25日，請市民朋友共同為「金」正讚的駕駛員加油打氣。

2025金運獎海選開跑，中市交通局邀民眾為優良公車駕駛投下一票。（中市交通局提供）