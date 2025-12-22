中市銀髮就業網絡擴大 海線人才服務據點試營運

據點求職求才服務專屬窗口

台中市海線地區銀髮就業服務再升級！台中市政府勞工局為讓海線銀髮族就近獲得專屬就業協助，今年於大甲區鎮瀾宮周邊籌設「海線地區銀髮人才服務據點」，將於12月23日開始試營運，未來結合東區及豐原區既有銀髮據點，全面完善台中市銀髮就業服務網絡，協助中高齡與高齡者穩定重返職場。

0917東區樂齡就業聯合徵才

勞工局長林淑媛表示，考量台中市幅員遼闊，海線地區銀髮求職者往返市區不便，市府特別選定大甲區設置海線銀髮人才服務據點，由專業就業服務員提供職涯發展諮詢、職缺推介與就業媒合等「一案到底」服務。並透過外展及駐點等走動式服務，深入大甲、大安、外埔、大肚、龍井、清水、梧棲、沙鹿等海線地區，依銀髮族個別需求媒合合適職缺，同時積極開發友善中高齡企業、辦理客製化徵才活動，為企業注入穩定且具經驗的人力資源。

林局長也指出，該據點將與市府沙鹿就業服務站密切合作，銀髮求職者透過銀髮據點即可一站式連結中央與市府各項就業促進方案，縮短求職等待時間，減輕舟車勞頓的負擔，提升整體就業媒合效率。

本市3個就服站設有輔具專區-由專人介紹輔具操作

台中市就業服務處說明，銀髮人才服務據點除提供一般求職與求才服務外，也同步推動「樂齡就業五告讚Plus－五力全開」專案，結合職涯諮詢、就業促進及3C科技應用課程，強化銀髮族職場競爭力，並首創「樂齡就業月月有徵才」活動，每月定期定點邀請至少2家以上友善企業釋出適合職缺，加速媒合、協助銀髮族順利重返勞動市場。

本市3處銀髮人才服務據點資訊

此外，就服處指出，搭配中央「五五就業促進獎勵實施要點」，凡經本市公立就業服務據點推介就業，符合資格的銀髮族最高可申請6萬元就業獎勵；雇主若進用就服據點推介之銀髮勞工並提供友善措施，每年最高可補助30萬元職場支持輔導費，透過多元配套鼓勵銀髮族持續留任職場，再創職涯第二春。

勞工局補充，海線地區銀髮人才服務據點位於大甲區順天路56號，自12月23日起試營運，歡迎市民朋友多加利用。相關資訊可至台中市就業服務處網站專頁（https://gov.tw/vP2）查詢，或洽詢海線地區銀髮人才服務據點，電話04-2680-2291。

樂齡就業五告讚plus-五力全開

資料來源／台中市就業服務處