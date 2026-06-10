中市鐵砧山端午節劍井取午時水旺整年

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端午節近了，台中市觀光旅遊局將19日在大甲舉辦「鐵砧山劍井取午時水」活動，今年以「端午旺 馬午吉」為主題，結合取午時水(見圖)、親子互動表演、立蛋體驗及2026台灣燈會人氣燈組展出等，邀請全台民眾走訪大甲鐵砧山劍井遊憩區，感受傳統民俗文化魅力。

觀旅局長陳美秀表示，端午節向來被視為招福納吉的重要節日，每年鐵砧山劍井開放取午時水時都吸引大批民眾前往。今年特別將2026台灣燈會深受民眾喜愛的靈鹿燈組「青剛櫟」及「穀穗」移至活動現場展出，陪伴大家一同祈福開運，歡迎民眾拍照打卡留念。

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觀旅局表示，鐵砧山劍井取午時水活動每年皆吸引近千名民眾參與，已成為中部地區最具代表性的端午節慶活動之一。今年以「端午旺 馬午吉」為主題，祝福民眾取午時水後好運旺整年。

活動將於19日端午節當天上午10時起，發放限量500份午時水紀念瓶兌換券，數量有限、送完為止，今年活動內容精彩多元，除有廣受親子喜愛的陸爸爸說演故事劇場，以生動有趣的方式介紹劍井傳奇與端午習俗外，現場還安排小丑氣球表演、變臉秀、立蛋體驗及立蛋比賽等，讓大小朋友在歡樂氛圍中認識傳統文化，感受濃厚節慶氣息。

台中市風景區管理指出，民眾也叮透過「端午習俗攏馬知」線上活動，只要正確回答端午習俗相關問題，即有機會抽中午時水紀念瓶及艾草小香包，限量20份。相關活動資訊將公布於「台中市風景區管理所」臉書粉絲專頁。