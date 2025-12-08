中市長之爭 楊瓊瓔：誰出線都團結 有信心勝選

明年縣市長選舉在即，表態參加國民黨台中市長黨內初選的藍委楊瓊瓔8日接受廣播專訪，強調自己與立法院副院長江啟臣「姐弟爬山，互相扶持」，「未來不管是誰出線，我們都會團結一致」。力主初選的楊也稱若自己通過黨內初選，有信心贏過綠委、民進黨台中市長參選人何欣純，因自己「敢向中央說不，並要求具體承諾」，直言要當台中市長的人不能是中央的橡皮圖章。

楊瓊瓔被主持人黃暐瀚問及向市長盧秀燕報告時的反應及外傳盧要找江啟臣接棒時表示，她對盧的鼓勵很感動，給她這樣的力量，強調她與盧過往在省議會或在立院都是非常好的姐妹，盧對每個人都很疼惜，不管她或江都疼惜跟鼓勵。

廣告 廣告

有關對江啟臣及何欣純看法。楊說，她與江在立院是並肩作戰的好同事，江在國際、國防、外交等宏觀論述非常專精，她則是全天待命服務、行政經驗及市政嫻熟度，讓鄉親隨時看得到人、叫得動。

她說，國民黨人才濟濟，人才各有特色，但共同目標都是要台中更好，「姐弟爬山，互相扶持與尊重」，也能激勵出候選人最佳樣態、檢視不足之處，讓市民獲得更好的參選人，「未來不管是誰出線，我們都會團結一致」，共同完成台中更好的目標。至於提前表態是覺得黨內民調會贏？她笑稱，由市民決定，自己一定全力以赴。

對於有無信心贏得與何欣純的競選，楊瓊瓔表示，何在立院非常努力，在屯區更耕耘多年，但這場選舉不只比參選人特質，更重要是對政黨信任度投票，尤其執政黨現在對通膨、電力、國力及預算等問題，都讓人民產生不安定感。

楊瓊瓔以中火為例，政府稱先蓋1個燃氣，就拆1個燃煤機組，但看起來似沒有拆除動作，且綠能發電占總發電量2成目標至今僅有個位數，市民看不見政府的承諾何時得以實現，台中需要能跟中央勇於說不的市長。

她強調，她上任後一定會更強硬，沒有討論空間，要求政府兌現承諾，直言要當台中市長的人不能是中央的橡皮圖章，自己能贏何的信心就在於她「敢向中央說不，並要求具體承諾」。