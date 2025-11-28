中市長人選 鄭麗文：依提名辦法

國民黨主席鄭麗文（前排右五）28日到台中清水紫雲巖參拜，被問及國民黨下屆台中市長選舉候選人，她表示，一切依明年縣市長選舉相關提名特別辦法提名。（林弘笙攝）

國民黨主席鄭麗文28日赴台中參加黨員座談會，被問及下屆台中市長提名進度及是否可能辦理黨內初選時表示，國民黨剛通過明年縣市長選舉相關提名特別辦法，一切依照辦法提名。立法院副院長江啟臣說，相信黨中央會在顧及黨內團結與市民期待，決定最強的候選人；藍委楊瓊瓔則表態參與初選，晚間在臉書發文：「我準備好了！」

綠委何欣純則表示，對於楊瓊瓔的表態不意外，楊夠資深、對地方熟悉、跑得很勤，基層普遍認為楊有實力，若楊出線代表國民黨參選市長，會是很強勁的對手。

鄭麗文表示，國民黨中常會已通過明年縣市長選舉相關提名特別辦法，一切依通過的辦法提名，現任者優先提名；無現任者尋求提名的縣市則視狀況，若有2位以上有高度意願，就會啟動相關程序。

鄭麗文提及，特別辦法中清楚說明，先透過協調，若協調無果就是透過初選，藍白合也是一樣，希望提供未來參選同志最有利競選空間，盼以勝選為最高指導原則。

江啟臣表示，鄭主席來到台中，特別喊話台中一定要繼續執政，黨中央已制訂相關辦法，相信黨中央會在顧及黨內和諧團結及符合台中市民期待下，決定最強、最優的候選人，讓台中能繼續發光發熱、讓市民更幸福。

楊瓊瓔則說，民眾勸進她參加黨內台中市長初選，「我也已經準備好了」，強調自己24歲開始為台中打拚，共當選2屆省議員、7屆立委，也曾受市長盧秀燕邀請出任副市長，對台中有非常深刻的了解，未來希望能跟台中一起進步、一起努力，將義無反顧，全力以赴，為台中贏得勝利。

此外，江啟臣與盧秀燕未出席座談會引起黨員討論，江啟臣妻子劉姿伶致詞提及，江與盧到和平區視察地方建設，無法到場，隨即有支持者大喊「預祝江啟臣明年順利當選台中市長」，鄭麗文露出笑容隨眾人拍手，在場的楊瓊瓔表情未有太大變化，但也跟著拍手。