中市長國民黨協調 江啟臣全力一搏楊瓊瓔尊重規劃

（中央社記者趙麗妍台中27日電）2026台中市長選舉，立法院副院長江啟臣、國民黨籍立委楊瓊瓔都爭取黨內提名，黨內協調已啟動，江啟臣今天表示，大家都準備要全力一博，楊瓊瓔則說，尊重黨部規劃。

國民黨今天舉行中央委員選舉，台中市長盧秀燕一早到國民黨台中市黨部投票，楊瓊瓔、國民黨籍立委黃健豪、廖偉翔陪同。盧秀燕接受媒體聯訪，媒體詢問有關國民黨已啟動台中市長人選的協調作業。

盧秀燕先是對身旁的楊瓊瓔說「我知道你已經報名了」，又回頭看向黃健豪問「你有要報名嗎？滿30歲了嗎？」黃健豪笑說「滿了、滿了」。盧秀燕說，國民黨是民主政黨，開大門、走大路，選賢與能。相信黨有公平公開的機制，一定能選出最強、最好的人選。

媒體再問，行政院修改兩岸人民關係條例後立委赴陸須報備，以及國民黨主席鄭麗文希望明年赴陸會見中共領導人習近平等問題，盧秀燕未回答。

江啟臣隨後抵達黨部投票，他接受媒體聯訪有關黨內啟動協調，江啟臣表示，可以理解基層的焦慮心情，希望黨中央儘速進行協調工作，他全力配合。台中一定要贏，繼續向前進步，讓幸福城市成為旗艦城市、六都代表性城市，「大家都已經準備好要全力一搏」。

楊瓊瓔事後透過文字稿表示，一切尊重黨部的規劃及初選辦法。

民進黨由黨籍立委何欣純出戰2026台中市長，何欣純今天為「台中青純力培力營」開場，她會前接受媒體聯訪，問及是否辭立委拚選戰。她說，目前還沒想到，未來再看看。

民進黨籍立委蔡其昌上屆參選台中市長時，身兼立法院副院長一職，他表示，以前也一直被問這題，「現在可以先問問江副院長（江啟臣）」。（編輯：林恕暉）1141227