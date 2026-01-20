中市長姐弟之爭 藍白基層焦慮

爭取台中市長提名的藍委楊瓊瓔（右）20日前往北屯市場掃街，支持者送青蔥，鼓勵她衝衝衝。（馮惠宜攝）

2026台中市長選戰，民進黨去年10月提名立委何欣純參選，賴清德總統20日再度赴台中出席活動，這已是他1個月內第3度南下台中力挺何欣純。相對於綠營的快速整合，國民黨仍陷在立委楊瓊瓔與立法院副院長江啟臣的「姐弟之爭」僵局，隨著首場協調會未達成共識，基層焦慮感與日俱增，藍營市議員擬參選人形容選情如同「在迷霧中跑步」，民眾黨也警示提名的延宕正給予對手整合空間。

楊瓊瓔20日上午在地方里長陪同下前往北屯市場懇託，以「女力接棒」為號召，強調將延續市長盧秀燕政績。針對提名僵局，楊瓊瓔受訪表示絕不排斥協調，並透露首場協調會共識為黨部在1月16日前未進行內參民調；她強調參與初選是「民主實踐與團結」的示範，具體執行時程將留待第二次協調會決定。對此，江啟臣昨透過幕僚重申，自己身為戰士，會尊重指揮官指示，他相信黨中央有智慧，能多傾聽基層聲音、妥善解決問題，化解基層焦慮，盼黨中央盡快整合人選。

然而，這場提名之爭遲未落幕已引發藍白基層不安。準備爭取北屯區市議員提名的藍營新人許育璿坦言，母雞不明讓參選人難以掛看板、整合資源，直言「新人如同在迷霧中跑步」。民眾黨台中市黨部發言人吳皇昇也指出，基層一線已感受到選情的「冷意」，這股冷意正來自人選未定的焦慮；他警示，若提名持續拖延，將給予何欣純更多整合時間，呼籲國民黨應透過公平機制讓強棒出線。

在藍營陷入僵局之際，賴清德總統20日低調赴台中出席活動，再度公開盛讚何欣純是「認真拚命、表現第一名」的立委，更是自己心中「引以為傲的好人選」。賴總統感性表示，何欣純對台中擁有深厚感情，積極推動建設並協助中央照顧地方福利，是推動「全社會防衛韌性」的重要夥伴。