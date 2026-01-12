中市長提名江啟臣拚出線機率 楊瓊瓔行動爭取信任

（中央社記者趙麗妍台中12日電）國民黨台中市長參選人選，主持人黃暐瀚稱立法院副院長江啟臣曾任黨主席、出線機率高。江啟臣今天表示，會繼續努力，打造台中成旗艦城；國民黨立委楊瓊瓔則說，實際行動爭取市民信任。

下屆台中市長選戰，民進黨已確定由立委何欣純參選，國民黨方面江啟臣及楊瓊瓔表態爭取黨內提名。黨主席鄭麗文表示，1月16日中央黨部、台中市黨部會邀2名參選人協調。江啟臣今天上午出席與台灣省會計師公會、台中市會計師公會、中華民國會計師公會全國聯合會、台灣新世代關懷協會共同舉辦的寒冬送暖活動，接受媒體聯訪，對於因曾任黨主席，所以台中市長提名協調出線機率高的說法有所回應。

江啟臣表示，謝謝大家，他會繼續努力，台中市是幸福城市，但還要更幸福，今年是馬年要馬上幸福；他希望打造台中市成為旗艦城，這是所有市民的期待，他會繼續努力打拚。

楊瓊瓔透過文字稿回應，國民黨台中市長初選方式與時程目前尚未明確，會依照黨的規劃全力配合；初選不是分裂，而是凝聚，會用實際行動與努力，爭取成為市民最信任、最有能力的選項，並在初選後全力團結，為台中打拚、為市民服務。（編輯：陳仁華）1150112