中市長提名藍協調破局 盧盼參選人該開智慧了

佛光緣美術館台中館18日啟用，台中市長盧秀燕（前右七）親臨祝賀，這是盧在國民黨台中市長提名協調破局後，與立法院副院長江啟臣（前右五）、立委楊瓊瓔（前左七）首度同框。（陳淑娥攝）

國民黨立委楊瓊瓔、立法院副院長江啟臣爭取國民黨台中市長提名，被形容「姐弟之爭」，但16日首波協調破局，楊、江連日持續加強地方曝光度，光是18日一整天就3度同框。其中，佛光緣美術館台中館新館18日下午舉行啟用典禮，台中市長盧秀燕也到場，是楊江協調破局後，首度與兩人同框；盧表示，希望兩位參選人求了佛法、開了智慧，盡速協調成功。

國民黨台中市長提名16日首度協商破局後，楊瓊瓔、江啟臣昨天馬不停蹄勤跑基層，兩人先後在烏日區台中資訊盃公益馬拉松賽、台中捐血中心記者會及佛光緣美術館台中館新館啟用典禮三度同框，兩人在3個場子都僅擦身而過毫無互動，或簡單揮手打招呼，都無交談。

對於第二次協調時程哪時候適合？楊瓊瓔說，協調會時間她一向全力配合，並尊重黨中央的整體安排，只要時程成熟，隨時都可出席。至於初選期程、方法與時間，她希望在公平公正前提下，進入下一階段協調。

楊瓊瓔說，完全理解基層對人選遲未拍板的焦慮與壓力，但若為求快速定案，卻留下不公平或制度不清楚的質疑，後續整合成本恐怕更高，反而不利選舉。

江啟臣說，提名時間，黨有黨的策略考量、整體布局，但地方人選的底定，尤其市長人選，很多議員、里長要準備參選，隨著時間愈來愈靠近，一定會緊張、焦慮，希望趕快定於一尊，別讓他們無所適從，不要讓對手陣營有機會見縫插針，這對日後的團結、整合，會有不利因素。

江啟臣一再重申，包括盧市長也希望黨中央能在1月底前把市長提名定於一尊，這是地方的期待跟聲音。無論如何，黨一定要提出最能勝選的人選，至於相關提名作業、提名時間，尊重黨中央的規畫跟安排。

盧秀燕昨與江、楊在佛光緣美術館同框，對於政壇傳出希望她介入第二次協調，盧在活動後簡短表示，大家來佛光山，求佛法、求智慧，「希望兩位參選人開了智慧、求了佛法以後，能盡速協調成功」。

隨著市長人選尚未拍板，基層焦慮擴大，江啟臣、楊瓊瓔支持者在社群平台隔空交鋒。江部分支持者到楊臉書留言，呼籲「不要內耗」、「再鬧下去恐拱手讓人」；楊支持者則反擊，強調楊「資歷深，同樣準備很久，為何不能選？」雙方支持者隔空論戰。