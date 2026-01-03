中市長提名16日協調 採內參民調？市黨部：其中一個選項

國民黨台中市長提名人選至今仍未敲定，黨中央16日將邀江啟臣、楊瓊瓔兩人首次協調。（本報資料照片）

國民黨台中市長提名人選至今仍未敲定，黨中央16日將邀江啟臣、楊瓊瓔兩人首次協調，台中市黨部主委蘇柏興也是協調小組成員。對於外傳黨中央希望以內參民調為整合模式，蘇柏興指出，這是其中一個選項，協調時若有人願退出，未必要走到內參民調這一步。

2018年盧秀燕、江啟臣角逐台中市長提名，國民黨採取民調整合方式，委托3家民調公司民調，以結果確定人選，最後盧勝過江0.6個百分點，順利出線，江也全力輔選，盧最終成功當選台中市長。

廣告 廣告

針對外界傳出黨中央希望以內參民調為整合台中市長提名模式，蘇柏興指出，當天他會北上參與協調工作，至於是否希望採取內參民調模式整合，他認為，內參民調只是其中一個選項，雙方若有人願退出，是最好的協調結果，就不需要走到內參民調，甚至全民調這一步。

蘇柏興也重申，黨中央一定會有公平、公正及公開的提名機制，黨主席鄭麗文希望整合方式要雙方能夠認同，有共識，屆時才能團結一致對外打選戰。

黨內地方人士則認為，江啟臣、楊瓊瓔各有各的優勢，江是立法院副院長，致力於國會外交，具備國際觀；楊則長年深耕基層，在地方曝光度十足，民調是一個不錯的模式。對於至今尚未敲定「母雞」，面對地方競選看板懸掛在即，市議員私下均相當著急，希望盡快定於一尊。

【看原文連結】