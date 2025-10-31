中市長者帶狀疱疹疫苗需自費 議員籲公費補助

台中市衛生局長曾梓展表示，已盤點經費並爭取中央將帶狀皰疹疫苗納入低收與中低收補助長者公費接種政策。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕帶狀疱疹好發於50歲以上民眾，引發神經痛，甚至有人長在眼睛；打疫苗是有效預防方式。目前台中市65歲以上長輩接種帶狀疱疹疫苗，目前仍須自費，兩劑費用約1.7至2萬元。

今(31)日台中市議員張廖乃綸、羅永珍、李中等人，皆要求市府補助長者施打帶狀疱疹疫苗。對此，台中市衛生局長曾梓展表示，已盤點經費並爭取中央將疫苗納入低收與中低收補助長者公費接種政策，一般長者還是要自費。

帶狀疱疹俗稱皮蛇或飛蛇，民眾小時候長水痘痊癒後，水痘病毒潛伏在背根神經節，當免疫力低下時，病毒再度活化，沿著神經節所支配的神經擴散至皮膚表面，冒出紅疹水泡，合併神經節發炎。

張廖乃綸說，資深議員張瀞分之前得過帶狀疱疹，休養了很多天，呼籲台中市府補助長者施打。羅永珍說，有朋友長過兩次帶狀疱疹，甚至長在眼睛上，兩劑疫苗約1萬8千元，有人負擔不起；希望市府能補助長者施打。

