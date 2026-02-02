中市長藍營提名協議 楊瓊瓔：一定會簽、尊重黨中央制度

立委楊瓊瓔和台中市長盧秀燕一起參與「台中有鈣讚」兌領模擬演練。（馮惠宜攝）

立委楊瓊瓔參與「台中有鈣讚」兌領模擬演練，會後表示，已收到黨中央的提名協議相關文件並會配合簽署。（馮惠宜攝）

國民黨台中市長提名人選遲遲未定，立法院副院長江啟臣1日深夜率先發表聲明，表示已簽署黨中央的提名協議事項。對此，也積極爭取提名的立委楊瓊瓔2日表示，自己已收到相關協議文件並會配合簽署，強調「我也一定會簽」，一切尊重黨中央的安排與明確的制度辦法。

當被問及江啟臣率先簽署協議是否造成壓力？楊瓊瓔態度從容，她表示黨中央對於辦理提名人選已有初步協議，她不僅收到了公文，更明確表態「我也一定會簽」。她強調，目前最重要的目標是選出一位「最強的候選人」，以贏得選民的信任，因此她會靜待中央公告具體的制度與時程，並全力配合相關程序。

而面對台中地方傳出「焦慮感」以及對於提名節奏的關切，楊瓊瓔坦言理解基層的擔憂。她指出，理解黨中央目前提出的方向與時程構想，但為了讓整體規畫更加完善，她期盼中央能給出具體的民調執行時間安排，讓有意爭取的候選人與支持者都能掌握節奏、安心整合。

至於台中市長盧秀燕曾建議應在2月19日前定案，以及外界對協議具體內容的好奇，楊瓊瓔則顯得相當保守。面對媒體追問，她多次重申「靜待黨中央的程序制度」，並未對具體時間點或協議細節做出正面回應，僅低調表示謝謝大家關心。

