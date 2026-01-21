中市長選舉提名有立場？ 鄭麗文：提名制度不會因任何人特殊需要改變

國民黨主席鄭麗文。周志豪攝



記者周志豪／台北報導

國民黨台中市長提名協調陷僵局，即便台中市長盧秀燕當有意爭取提名的立委楊瓊瓔前籲1月底前決定提名人選，楊也不買單，黨中央也被質疑有意暗助楊。黨主席鄭麗文今在中常會澄清，提名制度不會因任何人特殊需要改變。

鄭麗文表示，台中市長選舉提名，手心手背都是肉，爭取提名的立法院副院長江啟臣與楊瓊瓔都是一流人才，也都長期深耕台中；但依照規定，若提名協調不成，仍舊要進入正式初選。

但鄭麗文也說，台中市是國民黨執政成績斐然、滿意度高的縣市，有超過一人爭取提名正常，盧秀燕與台中市議會議長張清照也都很關心提名，黨副主席李乾龍也奔走多趟。

鄭麗文表示，最重要還是參選人意志與意願，要合乎黨內程序與遊戲規則，不會因任何人特殊需要改變，否則每一縣市都有特殊要求不同考量，制度就蕩然無存，爭議就會不斷產生，沒有公平公正遊戲規則就難要求黨員團結。

