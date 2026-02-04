中市長青服務中心開筆揮毫 傳遞祝福與年節氛圍

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】農曆春節將至，台中市政府社會局長青服務中心昨(4)日舉辦新春開筆揮毫活動，邀請福智慈善基金會育德里社區照顧關懷據點長輩熱力演出，還有幼兒園孩童同樂。社會局長廖靜芝、書法名家徐松森、李日進及銀髮代表楊爺爺、黃奶奶共同開筆，書寫春聯贈送社區長輩，傳遞新春祝福與年節氛圍。



廖靜芝表示，台灣邁入超高齡社會，台中市65歲以上長輩也在1月正式突破50萬人大關。長青服務中心今年規劃瑜珈、爵士舞、肌耐力訓練及體適能等23班多元運動課程，搭配休閒養生課程及健康促進公益講座，全年服務4萬人次，提供終身學習與健康促進的友善場域，實踐「活到老、動到老」。

社會局說明，特別感謝立人里里長黃韻化協助邀請社區獨居長輩參與新春揮毫，長輩們領取春聯後開心地表示，要把年節的喜氣和祝福帶回家。蔡奶奶感性分享，到長青服務中心閱讀書報、交朋友聊天是她生活的重心，豐富日常也消弭了孤獨感，讓她每天充滿期待與儀式感。



社會局表示，市府持續完善各項長者福利，包含老人健保補助、敬老愛心卡每月1,000元社福點數額度，多元好用。115年將布建社區照顧關懷據點達550處、長青學苑開班1,330班，持續推動在地老化與健康老化，打造高齡友善、樂齡安居的幸福台中。