中市閩南語講古比賽熱鬧登場 以聲傳情說出母語文化溫度

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】台中市政府教育局今（10）日及27日分別於潭子區僑忠國小及市立公明國中舉辦「台中市114學年度國民中小學及幼兒園閩南語講古比賽」，活動以「講古傳情、話出文化」為主軸，邀集全市幼兒園及國中小學的語文小達人齊聚一堂，以生動的語言、豐富的表情和滿滿的創意，將生活故事、笑詼趣談與傳統智慧活靈活現地演繹出來，讓現場觀眾在歡笑與感動中重新體驗母語的魅力。

▲家長教師觀看學生表演轉播。

教育局長蔣偉民表示，講古不只是語言的表達，更是文化記憶的承載，教育局長期推動本土語文教育，除了課程融入，也透過各式活動讓孩子在自然情境中學習與運用母語。

教育局指出，今年的講古比賽共分為幼兒組、國小低中高年級組、國中組及教師組，參賽人數約150位，各組主題涵蓋笑詼、報馬仔、推銷、歕雞胿等多元內容，充分展現台灣台語的語彙趣味與表達張力。

今日比賽現場氣氛熱烈，參賽者使出渾身解數，有的以幽默誇張的語調引人發笑，有的則以真情故事打動人心，學生們以純熟的母語技巧與豐富的肢體語言，展現長期學習成果；教師組參賽者也不遑多讓，以詼諧講古方式帶動全場笑聲不斷，讓語言成為情感交流的橋樑。

教育局期許這次講古比賽不僅能提升學生的語言表達力與文化理解力，更能讓孩子在說故事的過程中感受「語言有溫度、文化有力量」，未來也將持續推動多元語言教育，讓母語在台中的每個校園都能活起來、亮起來，代代傳唱。