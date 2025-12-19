中市關懷原住民族居住需求 住宅租金補助明年申請期間1/2至3/2

台中市府持續推動原住民族租金補助措施





為協助原住民族弱勢家庭減輕居住負擔、穩定生活基礎，台中市政府持續推動原住民族租金補助措施，透過制度性支持，讓族人在城市中住得安心、生活放心。市府表示，居住穩定是生活安定的基石，也是實踐居住正義的重要一環；市府期盼，每一位移居台中的原住民朋友，都能在這座城市感受到溫暖與支持，把台中當作新的故鄉，安心久居、穩健發展。

市府指出，自盧市長上任以來，原住民族租金補助政策持續滾動檢討與精進。自111年起，補助期間由原本半年延長為一年，大幅減輕族人反覆申請的行政負擔，讓補助資源能更順暢銜接；112年起，更進一步提高補助經費，每戶每月補助金額由4,000元調增至5,000元，年度總預算也由748萬元提升至1,800萬元，使資源挹注更穩定、更有感，實質協助有需要的原住民族家庭。

原民會表示，居住於北屯區的74歲田先生與配偶皆已退休，家庭主要仰賴有限的退休收入支應日常開銷，每月租金成為不小的負擔。田先生申請原住民族租金補助已滿3年，他分享，補助有效減輕了經濟壓力，讓老夫妻得以繼續住在熟悉的社區，維繫原有的人際網絡與生活節奏。「不用為了租金煩惱搬家，晚年生活多了一份安心。」田先生樸實的一句話，道出政策為長者帶來最實際的支持。

同樣受惠於補助政策的，還有居住在神岡區的28歲林小姐。原民會指出，身為單親媽媽的林小姐需獨自照顧兩名年幼子女，同時承擔家庭生活與經濟壓力。林小姐表示，租金補助不僅直接減輕家庭負擔，也降低因租金調漲而被迫搬遷的風險，讓孩子能在穩定的環境中安心成長。此外，房東因成為公益出租人可享有稅負減免，也提高續租意願，對家庭長期穩定居住帶來正向助益，「這項補助，真的讓我們感受到政府的貼心與支持。」

原民會提醒，115年度原住民族租金補助申請期間自115年1月2日起至3月2日止，符合資格且有租屋需求的原住民朋友，可備妥相關文件，向戶籍所在地區公所原住民服務櫃檯，或向台中市政府原住民事務委員會提出申請。

市府也強調，台中持續致力打造安居友善的生活環境，隨著歲末年終及新年將至，市府自跨年至農曆春節期間規劃多項大型慶典活動，結合演唱會、燈會與購物節，串聯觀光與消費動能，展現台中宜居、宜遊、宜生活的城市魅力，邀請市民與遊客一同感受這座城市的溫暖與活力。

