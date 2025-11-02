中市防疫行動惹怒中央！臨時取消記者會 中央地方關係急凍

台中市長盧秀燕（右2）與中央指揮官杜文珍（左2）先前同台說明防疫進度，如今因中市府擅自行動，中央臨時取消聯合記者會。 圖：台中市政府 / 提供(資料畫面)

[Newtalk新聞]

台中非洲豬瘟疫情延燒，中央與地方原本通力合作進入防疫關鍵倒數，卻因台中市府「擅自行動」讓氣氛驟變。國軍化學兵才在案場連夜完成清消，中央預定明（3）日再次採檢，不料台中市政府今（2）日下午竟未通報中央，搶先派員進場再度消毒，恐讓環境樣本出現「偽陰性」，導致誤判。中央官員震怒痛批台中市府「魯莽」，晚間8點多臨時通知取消明日的前進應變所記者會，這也是台中爆發疫情以來首度喊卡的聯合說明會；尷尬的是，台中市府似乎毫不知情，晚間7點40分還發出採訪通知，表示市長盧秀燕將出席明日上午的記者會，直到稍晚才緊急更改行程。

廣告 廣告

非洲豬瘟防疫已進入最後五天決戰期，中央災害應變中心原規劃穩步採檢，台中市卻突發狀況，令中央憂心先前努力付諸流水。農業部長陳駿季痛批：「這種行為可能造成採檢結果失真，讓防疫功虧一簣。」

市府傍晚急忙回應，承認是基層人員「誤解指令」，強調將嚴懲失職人員，但仍難平中央怒火。據了解，中央不滿中市頻頻脫序，包括廚餘管理紀錄缺漏、疫調報告延誤等問題，導致中央不得不進駐協助，並動員國軍化學兵支援清消。

事實上，就在今早的前進應變所會議上，盧秀燕才公開表示將配合中央採檢，並呼籲民眾勿靠近案場周邊，市府更擴大封鎖範圍、加強戒備。未料下午卻又自行進場消毒，讓中央直言「完全打亂防疫節奏」。

中央與地方原本的防疫夥伴關係，如今因這起突發插曲降至冰點。外界關注，中央取消明日記者會是否意味雙方協調機制面臨考驗，恐讓這場防疫攻防戰增添更多變數。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

管仁健觀點》盧秀燕團隊為何蠢到死了幾頭豬都算不清？

直擊霧峰廚餘噴泉！江和樹喊「阿娘喂、好噁心」台中市政府這麼說