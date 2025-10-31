中市防豬瘟聯手中央 盧秀燕推三大紓困措施

非洲豬瘟疫情持續延燒，台中市政府與中央攜手啟動第二輪防疫應變。非洲豬瘟中央前進應變所與台中市政府今(31)日上午共同召開記者會，台中市長盧秀燕宣布三大支持措施，包括「免收廚餘處理費」、「發放清運津貼」、「加碼補助豬肉攤商」，並回溯至10月23日起適用，相關補助將加快行政作業，加速補助發放。

根據市府說明，第一項措施為疫情期間「廚餘免處理費」，協助業者分擔去化成本；第二項為「廚餘車清運津貼」，依車次與噸數補助250至1,500元；第三項則為「加碼補助豬肉攤商」，在中央每攤3萬元補助基礎上，台中市再加碼1萬5千元，每攤最高可領4萬5千元，全國最高。

針對案例場再度檢出病毒，盧秀燕表示，中央地方聯合清消小組已展開第二輪清潔消毒行動。農業部常務次長杜文珍指出，目前全國仍僅台中一處案例場，已進入精準疫調階段，昨晚30名國軍弟兄已抵達案例場集合，整裝進場執行清潔工作，現場也有台中市動保處22名同仁、兩位前進指揮所專家參與。此外，今晨已再請國防部增派50名官兵支援，目前現場共80名國軍持續清理，待完成環境雜物清除後，現場待命的35名化學兵也將立即進場消毒，另有關市府提出的疫調報告仍由專家分析中，完成後將對外說明。

副市長鄭照新補充，現場清理難度高，部分地面因長期沉積的污水與糞便結塊，需以刮除方式處理。為防止動物進出案場，市府建設局已完成圍網加強設置，強化周邊防護線。今(31)日將再支援吊車作業，協助完成上部圍設，有效阻隔鳥類等動物進入疫區，進一步切斷可能的傳播途徑。此外，局內也協助環保局開挖掩埋場土方及設置紐澤西護欄，確保防疫作業順利推進。

環保局則指出，目前市府依中央指引，以焚化與沼氣發電為主要廚餘去化方式，臨時掩埋場已縮減至文山、沙鹿及后里三處，作業中加嚴覆土與消毒，降低野生動物覓食風險。自10月28日起開放焚化廠收受廚餘，截至昨日焚化量達540公噸。

農業局表示，截至10月30日已訪查152場養豬場並採檢27頭豬隻，結果皆為陰性，全市豬隻健康情況穩定。另針對12場、20頭斃死豬也完成化製處理，防止疫情擴散。