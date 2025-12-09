中市陶藝教學中心「青白泥語刻畫時光陶藝展」 開幕

陶藝展開幕「破蛋」儀式。

▲陶藝展開幕「破蛋」儀式。

台中市政府教育局在大甲高中建置「台中市陶藝教學中心」昨（8）日盛大舉辦「青白泥語刻畫時光陶藝展」開幕典禮，展期自即日起至12月25日止，地點位於大甲高中「藝之鄉」展廳，歡迎前往觀賞，一同感受台中學子的創作能量與藝術成果。

教育局長蔣偉民表示，大甲高中為台中市藝術教育的重要基地，日前教育部公布114年「第12屆藝術教育貢獻獎」得獎名單，大甲高中從全國眾多學校中脫穎而出，榮獲「績優學校獎」肯定。

大甲高中校長高榮利表示，本次「青白泥語刻畫時光陶藝展」不僅展現陶藝教學中心的專業能量，也是學校長期推動藝術教育的具體實踐，學生們以泥土為媒介、釉色為語言，將對「時光」與「生活」的感受轉化為創作，呈現在一件件富含故事的陶藝作品當中。

大甲高中黃嘉男主任指出，展覽特別結合教育局推動的【思用樂學 創造永續】美學蔓延計畫，由大甲高中擔任「傳藝領航之星」學校，帶領大甲高中、台中一中與長億高中學生進行跨校藝術交流，透過陶藝創作的對話與觀摩，學生不僅彼此啟發、激盪創意，更充分體現教育資源共享與藝術教育深耕的精神。