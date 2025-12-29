中市電動車技術教學中心簽署合作意向書

台中市電動車技術教學中心，舉行企業合作意向書簽署儀式。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

台中市電動車技術教學中心二十九日舉辦企業合作意向書簽署儀式，與台灣師範大學、彰化師範大學、教育部動力機械群科中心、裕隆日產汽車公司及裕唐汽車公司等單位締結合作關係，提升教師對電動化車輛維修技術之專業能力及學生就業競爭力。

教育局長蔣偉民說，一一0年在東勢高工成立電動車技術教學中心，藉由社群共備設計的課程，鏈結國中各科學習內容，向下扎根電動車概念，跨領域的學習與引導。

台中市電動車技術教學中心邀請專家學者透過跨域實作共備，研發國內第一份適合技高校階段使用之「電動化車輛檢修實習」教材，透過共享方式，以台中市電動車技術教學中心為基地，移地至國立臺灣師範大學、裕隆日產汽車培訓中心舉辦各四場次，實踐大手牽小手及產業鏈結的理想。

教育局說明，技職教育需要產官學研共同合作與投入，這次簽署儀式，以提升電動化車輛檢修技術之教學專業能力、學生就業競爭力為目標。

合作單位提供適當師資，相關主題進行輔導交流與合作，學生學習真正連結產業、接軌未來，深化中市技職與優質產業之整合及鏈結。

東勢高工校長周文松表示，面對全球能源轉型與交通科技快速演進，技職教育必須創新與調整，電動車技術教學中心是硬體設備的建置，代表教學理念的轉型；透過與教育局及產官學研單位的合作，學校將產業最新技術與實務經驗導入課程，學生能接軌產業。