中市霧峰乾溪東路機車與大貨車碰撞 20歲女大生傷重不治

彰化縣 / 綜合報導 國道3號發生一起死亡車禍，海巡署一名邱姓士官長休假期間，開車經過彰化和美南下路段，失控墜撞內側的拖吊車，後方的聯結車閃避不及撞了上去，3車追撞，造成邱姓士官長受困車內，送醫傷重不治，讓家屬相當悲痛，海巡署強調，車禍事故當天是邱姓士官長的休假日，並未指派勤務，也沒有緊急召回，事故原因，仍需警方進一步調查。路過駕駛(聲源)說：「車過不去嗎，(可以啦，走外線啦)，撞得嚴重變形了。」黑色轎車被撞到整輛車打橫，引擎蓋扭曲變形，車頂都破了，駕駛受困在車內，消防隊員展開搶救，駕駛傷勢嚴重，已經沒有生命跡象。昨(29)日中午12點多，國道3號彰化和美南下路段，發生連環車禍，轎車先追撞內側車道的拖吊車，打橫在中線車道，後方的聯結車閃避不及攔腰撞上，轎車駕駛40歲的邱姓男子送醫不治。彰基醫院急診暨重症醫學部主任李宗翰說：「左側頸部下頷，有一個穿刺傷，右側臉部破裂，然後懷疑已經有顱骨破裂骨折，目前急救30分鐘，仍沒有恢復自發性的生命徵象。」警方調查，邱姓男子是海巡署偵防分署，空勤吊掛分隊的上士士官長，海巡署強調29號這天是休假，並沒有指派勤務也沒有緊急召回，邱姓男子要去哪裡為什麼會發生車禍，家人也不清楚，他的妻子在醫護人員攙扶下，悲痛走進急診室，妹妹坐在急救區外的椅子難過痛哭。這起車禍造成車流嚴重回堵，在拖吊車與公路局清潔人員的協助下，1個多小時才清理完畢恢復通車，怎麼撞得這麼嚴重，警方還要進一步調查。

