中市霧峰暗坑巷道路復建工程如期完工 強化邊坡穩定守護農民通行安全

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台中市長盧秀燕去年8月13日率隊前往霧峰區桐林里現場視察，關心搶修進度並慰勉第一線人員，強調該路段為當地民眾重要通行道路，也是農業經濟命脈，號召市府團隊全力協助修復。台中市政府水利局立即進場辦理緊急搶修、設置臨時便道維持基本通行，並向農業部爭取災後復建經費約新台幣1,600萬元；復建工程於今年1月開工，施工期間曾受短延時強降雨影響，造成臨時便道局部受損，但經趕辦施工，工程順利如期完成，並恢復道路安全通行，提供居民及農民更穩定、便利的交通環境。

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霧峰暗坑巷道路復建工程如期完工，強化邊坡穩定守護農民通行安全。（圖/中市府水利局提供）

水利局表示，暗坑巷為當地重要農路，連結周邊果園及聚落，肩負居民日常往來、農作管理及農產品運輸等功能。去年災害發生後，市府啟動便道搶通工程，於短時間內恢復基本通行，降低道路中斷對居民生活及農產運輸造成的影響，同時啟動長期邊坡加固及道路復建規劃，力求在兼顧施工安全與通行需求下，加速恢復道路服務功能。

市府第一時間啟動便道搶通工程，並於短時間內恢復基本通行，降低道路中斷對居民生活。（圖/中市府水利局提供）

這次復建工程主要辦理加勁擋土牆施作、路基重建、排水系統改善及道路鋪面復原等工作，路面修復長度合計約260公尺。其中，加勁擋土牆可強化邊坡支撐能力，降低豪雨期間坡面滑動及坍塌風險；排水系統則依現地條件重新檢討配置，強化坡地逕流排放與道路排水功能，減少雨水沖刷對邊坡及路基造成影響。透過整體結構補強與道路重建，不僅恢復原有通行功能，也進一步提升道路耐災能力及行車安全。

114年7月底連日豪雨影響，台中市霧峰區桐林里暗坑巷道路因邊坡滑動崩塌及路面破損，造成交通中斷，影響居民通行及農產運輸。（圖/中市府水利局提供）

水利局說明，近年受極端氣候影響，短延時強降雨及豪雨事件頻率增加，山區道路面臨的災害風險也隨之提高，市府除積極辦理災後復建外，更重視防災減災與提升工程韌性，未來將持續推動山坡地防災及道路安全維護工作，守護市民生命財產安全。