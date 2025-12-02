中市霧峰與東勢2起公車意外 3車碰撞釀乘客跌倒4人送醫

霧峰區中正路發生公車與拖吊車交通事故，三人受傷。（圖：消防局提供）

台中市今（2）日發生兩起與公車相關的意外事故，下午3點01分，在霧峰區中正路發生公車與拖吊車事故，造成公車司機、一名公車乘客與拖吊車駕駛三人受傷，都送往亞大附醫治療。另外，東勢區豐勢路發生一起公車乘客跌倒事故，85歲潘老先生搭乘206號公車準備下車時，因公車煞車不慎摔倒，送醫昏迷指數只有3分，檢查後發現有肺水腫，送加護病房。

今天下午3點，霧峰區中正路發生公車與拖吊車交通事故，波及路邊一輛自小客車。消防局在15時01分獲報後，立即派遣霧峰、國光及仁化分隊，共6輛消防車、19名消防人員前往救援，抵達時發現公車司機、乘客及拖吊車司機共3人受傷，其中兩名駕駛受困車內，經一個多小時搶救在4點11分脫困後送醫。傷者包含：45歲陳姓公車司機胸口瘀傷、腳部外傷；18歲王姓男乘客頭部受傷；41歲陳姓拖吊車司機右腿骨折，三人都送往亞大附醫治療。

經警方調查：公車陳姓司機沿中正路往草屯方向行駛，不明原因駛入對向車道，與陳姓駕駛的拖吊車發生碰撞，並波及路邊1部自小客車。詳細肇事原因，送交通警察大隊分析研判。

另外，今天上午10點51分，東勢區豐勢路發生一起公車乘客跌倒事故。85歲潘老先生搭乘206號公車準備下車，因公車煞車不慎摔倒。警消到場協助後，由救護車送往東勢農民醫院治療，由家屬陪同照護；警方也對公車司機進行酒測，結果並沒有酒精反應。潘老先生後續轉送童綜合醫院救治，昏迷指數3分，檢查後發現有肺水腫，送加護病房。急診部魏智偉主任表示，老先生耳後有傷口，至於是外科原因還是內科原因，造成老先生目前的情形，還有待釐清。（張文祿報導）