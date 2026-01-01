中市靜城專案 多元管制噪音

架設聲音照相警語告示牌。

打造安靜宜居的城市環境，台中市政府環保局將在今年增購10套固定式及8套移動式聲音照相設備，透過固定式設備長時間監測與移動式設備機動部署相互搭配，讓製造噪音擾寧的改管車無所遁形。

環保局指出，台中市政府推動「靜城專案」以來，持續透過環警監聯合攔檢、科技執法及制度化管理等多元管制策略，針對長期影響市民作息的高噪音車輛問題加強管制，並導入科技設備輔助執法，以更精準且有效的方式嚴格取締違規行為，還給市民一個安心入睡的夜晚；目前既有移動式聲音照相設備為27組，至去年11月份完成架設292場次、辦理環警監聯合攔檢作業共127場次，另全市布設50組智慧型監錄站，去（114）年度截至11月底總計告發3,711輛次，罰鍰計854萬7,600元。

依據環境部噪音車檢舉網資料顯示，台中市相關陳情案件雖已呈下降趨勢，惟噪音問題仍長期名列環境陳情案件前段班，顯示噪音車管制仍有持續深化落實之必要。因此，環保局逐年擴充科技執法量能，藉由固定式聲音照相設備長時間監測特性，加強熱點路段長時間取締，期能有效降低違規行為發生率，進而減少民眾陳情案件，落實「還靜於民」之目標。

環保局長吳盛忠表示，未來固定式聲音照相設備將優先評估設置於改裝車輛聚集區及噪音陳情頻繁路段，並配合移動式設備彈性部署及現場攔查作業，逐步達成科技執法設備廣設目標，提升設備普及率並擴大整體執行成效。