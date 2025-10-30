中市非洲豬瘟案場仍驗出陽性反應 應變中心：請國防部化學兵支援
台中市梧棲區一間養豬場的斃死豬上，近日被驗出非洲豬瘟病毒陽性反應，若疫情進一步擴散，恐造成至少新台幣2千億元的經濟損失，且會嚴重打擊台灣畜牧養殖業、餐飲等相關市場。由於傳出該養豬場在經過兩次清消後，仍在兩處驗出有非洲豬瘟核酸陽性反應，行政院農業部長陳駿季今（30）日主持應變中心記者會時表示，將會派出國防部化學兵，並成立專業團隊共同執行清消作業，並強調務必在明天完成清消動作。
非洲豬瘟中央前進應變所（下稱應變所）今（30）日舉行記者會，向外界說明最新情況。應變所表示，截至30日止，除台中案例場外，全國並無異常案例；此外，中央疫調團昨日就已開始進行疫調工作，等完整疫調報告出來後，會再統一說明，最後杜文珍指揮官表示，非常感謝民間團體捐贈快速檢測試劑，讓後續檢驗工作更快速，大家共同防疫，希望疫情能就此鎖住在案例場。
杜文珍指揮官表示，15天的嚴密監控已經過了一半，目前除台中市案例場外，全國豬場都是沒有異常，但前進應變所會盡全力，進行防治工作，希望把案例鎖在台中。關於民間團體捐贈快速檢測試劑，杜文珍指揮官表示，該試劑是經過世界動物組織（WOAH）和歐盟認證，一般來說做PCR檢測要做很多樣品，需要較長時間且容易產生誤差，然而該試劑一個管子可以做10個樣本，對於快速檢驗、減少誤差非常有幫助，由於案例場位於台中，後續該試劑也會優先提供中興大學使用，其他全國6個初篩實驗室有需要，也會來支援。
針對疫調報告，杜文珍指揮官表示，中央疫調團從昨日下午就開始啟動，到清晨都持續在追查，並且在台中市的疫調報告之上，做更細部、更精準的疫調工作；此外，中央疫調團隊也邀請流行病學專家進駐，在所有資料回來後會進行研判，若有需要繼續補強，會持續追查，而完整的疫調報告出來之後，會統一對外說明。
環境部環境管理署副署長林左祥表示，環境部要求各縣市環保單位進行廚餘使用情況的查核，扣除案例場共434場廚餘養豬場，要請環保局這週六前全部完成查核。目前已經完成的稽查場數有384家，達成率88%，會要求地方環保局在週六前完成剩下的12%，截至目前並沒有發現養豬場有違規使用廚餘的情況。
防檢署動物防疫組副組長余俊明表示，針對台中市政府請求案例場清潔消毒後環境檢測，應變中心昨日已決議請獸醫所進行環境採檢，確認該場的清消狀況，而台中市政府針對案例場關聯的2台運豬車、2台化製車、1台自家貨車、1台飼料車也要進行相關採檢。此外，關於媒體報導霧峰、后里有野豬出沒的蹤跡、沙鹿則為潛在野豬棲息地，台中市政府表示已在處理要設置物理性圍籬。
