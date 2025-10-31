陸軍30日晚間支援清消台中市梧棲區爆發非洲豬瘟的案場。（圖／翻攝自農業部Facebook）





台中市梧棲區一間養豬場的斃死豬上，近日被驗出非洲豬瘟病毒陽性反應，若疫情進一步擴散，恐造成至少新台幣2千億元的經濟損失，且會嚴重打擊台灣畜牧養殖業、餐飲等相關市場。由於傳出該養豬場在經過兩次清消後，仍在兩處驗出有非洲豬瘟核酸陽性反應，行政院農業部長陳駿季昨（30）日主持應變中心記者會時表示，會請國防部化學兵支援，並成立專業團隊共同執行清消作業，並強調務必在今（31）日完成清消動作。中央前進應變所（後稱應變所）今（31）日舉行記者會時，坦言該非洲豬瘟案場環境比預期更髒亂，原先以為是水泥地板的地方，其實是豬糞泥長期累積結成的地面層。因此再請求陸軍又加派50名國軍弟兄，加上昨天到場支援的30名國軍，以及在現場待命的35名化學兵，全力清理非洲豬瘟案場的環境並執行消毒作業。

廣告 廣告

應變所今（31）日舉行記者會，向外界說明最新情況。應變所表示，截至10/31為止，全國除台中案例場外，無異常案例發生。杜文珍指揮官表示，中央災害應變中心昨日已請國軍化學兵協助案例場清消工作，然昨晚至現場仍發現環境未達到理想狀況，為讓後續消毒效果顯現出來，截至今早國軍持續先進行清潔工作，待清潔工作完成後，現場待命的化學兵即會進場進行消毒工作。

杜文珍指揮官說明，現在最重要的任務就是把病毒鎖在台中案例場，由於先前針對台中案例場的第二次環境樣本仍有2處呈現病毒核酸陽性，中央災害應變中心昨日也請求國防部國軍協助案例場的清消工作，而在昨晚約21：30左右，國軍集合、著裝完畢後，大約在22：30左右進入案例場內進行清潔工作。

杜文珍指揮官強調，「消毒效果要好，前提一定是要完成清潔工作」，而昨晚應變所派員至案例場時，發現環境狀況仍不是很理想，所以原先請國軍化學兵至現場消毒，後續又請求砲指部國軍加上台中動保處先協助清潔。

杜文珍指揮官表示，國軍進場協助清潔前，中央災害應變中心也有先請2名專家進行行前說明，包括安全問題、防護衣如何穿脫、照明架設等，讓現場同仁作業更安全，而後續防護衣、口罩、雨鞋、手套等一律送往焚化爐銷燬；此外，台中市環保局也出動清運車輛，將案例場清除的雜物全數送往焚化爐處理。

杜文珍說明，直至今早，由於現場仍有許多地方要清潔，因此國軍又加派50名國軍弟兄，加上昨天的30名國軍，現在都在現場進行清理工作。而國防部35名化學兵也在現場待命，待現場清潔工作完畢後，隨即就會進入案例場進行消毒工作。

杜文珍指揮官表示，關於外界關心的疫調報告，現在也陸續進行中，待專家會議討論完後，會再對外說明。杜文珍指揮官強調，大家都不樂見發生案例，現在最重要的工作是齊心協力，共同將病毒鎖在案例場。

環境部環境管理署表示，第一輪廚餘養豬場的查核工作已全數完成，並沒有廚餘養豬的違規情況發生，現已通知地方環保機關開始第二次的稽查工作，要在11/6下週三前完成。

杜文珍指揮官表示，除了台中案例場外，到目前為止全國都是清淨的，因此現在最重要的目標是要全力將疫情鎖在案例場，杜文珍強調，中央前進應變所一定會全力支持台中市，若台中市有需求也可提出，中央一定會全力來支持。

更多新聞推薦

● 中市非洲豬瘟案場比預期更髒亂 中央前進應變所：國軍再加派50名弟兄清理