中市領士班校友協會寒冬送暖 南投榮服處致謝

臺中市領士班校友協會捐贈活動經費及物資，王怡文處長代表受贈。(圖：南投榮服處提供)

值此歲末寒冬之際，臺中市陸軍第一士官學校領導士官班校友協會為關懷南投地區榮民長輩，二日在該會辦理寒冬送暖捐贈儀式，由該會理事長姚約翰代表捐贈活動經費及物資，南投縣榮民服務處王怡文處長特別親率處內幹部赴該會受贈，王處長並代表榮服處致贈感謝狀，以表達誠摯謝意。

陸軍第一士官學校領導士官班校友協會長年積極投入公益服務，始終以「承接軍中情誼、回饋社會大眾」為宗旨，持續關懷社會弱勢族群。協會成員多半在服役期間即培養出重紀律、重情義的精神，退役後更將這份信念轉化為公益行動，透過物資捐贈、志工服務及社會參與等方式支持不同族群。

王怡文處長表示，感謝校友協會在歲末時節主動伸出援手，將溫暖送至需要照護的榮民及眷屬，協助榮服處在服務工作上能夠更加周全，也為榮民社群帶來重要支持；此次寒冬送暖活動，不僅提供榮民及眷屬實質協助，更象徵軍中手足情誼延續至社會公益領域的力量。協會的善行展現了軍人退伍不退志的精神，讓堅定的使命感與公益理念持續在社會中發揮影響，帶來更多溫暖與正能量。

南投縣榮民服務處強調，未來將持續整合社會資源，並與各界保持合作，為榮民及眷屬提供更貼心、周全的服務，讓關懷持續延伸至每一位需要支持的對象。