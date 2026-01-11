中市頭家厝火車站電梯故障祖孫2人受困 警消合力救援

〔記者歐素美／台中報導〕台中市潭子區頭家厝火車站，日前月台電梯突然故障，包姓祖孫受困其中，大雅警分局獲報後立即趕抵現場，第一時間與消防人員合作，持續安撫受困民眾情緒，並細心確認其身體狀況，隨即聯繫電梯維修人員到場支援，約30分鐘後即協助民眾順利脫困，幸無人受傷，消防救護人員也完成檢視，確認安全無虞。

本月9日清晨7時許，大雅警分局頭家派出所員警接獲民眾報案，指稱頭家厝火車站月台電梯突然故障，民眾受困其中，情況緊急。警方3分鐘即趕抵現場，原來是61歲的阿嬤與未成年的孫女受困，2名員警第一時間與消防人員合作，持續安撫受困的包姓祖孫2人，並細心確認其身體狀況，隨即聯繫電梯維修人員到場支援，經多方協力，民眾在約30分鐘後順利脫困，幸無人受傷。

頭家厝火車站表示，電梯目前已修復，但尚未開放，將請業者全面檢查後再開放。

大雅警分局指出，近期社會案件頻傳，警方持續加強警力部署，特別針對轄內大眾運輸系統及周邊設施加強巡守，以確保民眾安全。這次事件中，頭家警展現了「快速反應、專業救援、貼心安撫」的三重角色，不僅維護現場秩序，更以溫暖態度陪伴受困民眾走過驚險時刻。

大雅警分局呼籲，民眾若遇電梯故障受困情形，應保持冷靜，勿強行開啟電梯門，並立即利用電梯內通話設備或撥打110、119請求協助，警方將迅速到場處理，以確保民眾生命安全。

