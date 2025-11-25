中市飛灰四處堆放 綠憂形成「飛灰山」

台中市議會今（25）日總質詢中，民進黨議員王立任、謝志忠、黃守達、張玉嬿議員（見圖）指出，焚化爐在焚燒垃圾後會產生底渣與飛灰，其中飛灰含有重金屬等高毒性物質，必須經過穩定化或熔融等方式才能安全處置。然而台中市飛灰產生量龐大、去化困難，恐重演大里垃圾山悲劇，形成另一座「飛灰山」。

王立任指出，文山焚化廠今年原將4,800噸飛灰送往霧峰掩埋場，但掩埋場於9月即滿載、無法再接收，使文山廢棄物「無路可去」。如今文山廠內飛灰越堆越多，甚至堆置在橋下、鄰近溪流，嚴重威脅環境安全，現在有垃圾山，未來恐怕就有一座飛灰山。

廣告 廣告

另一方面，市府規劃將文山飛灰轉往清水掩埋場，但該場址已封閉多年並進行腹地復育，去年市府在未向地方說明的情況下悄悄施工，既未舉辦公聽會，也未向居民說明飛灰堆置的必要性與風險。王立任痛批，市府完全未與在地報告，地方到現在還不知道清水掩埋場要堆飛灰，這不是民主程序應有的態度。

王立任表示，清水掩埋場原訂今年7月完工，但工期一再延宕，目前仍無啟用時間；即便未來投入使用，其容量僅約7萬噸，對台中每年持續累積的飛灰而言仍是杯水車薪，根本無法長期解決問題。

議員們共同強調，飛灰處置不僅是工程問題，更是地方居民健康與環境安全的公共利益，呼籲市府立即向清水地區居民完整說明飛灰堆置計畫，並提出明確的處置策略，而非讓飛灰四處堆放、問題不斷累積。