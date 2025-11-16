中市食安處主動驗出「芬普尼蛋」 連夜通報源頭彰化縣府追查

又見芬普尼蛋！衛福部食藥署14日接獲台中市食安處通報，台中龍忠蛋行販售的籃蛋，被檢出0.05ppm的芬普尼，且疑為文雅畜牧場仍在移動管制期間非法流出，這批問題蛋共出貨200籃，每籃200顆，現場庫存38籃，其餘約162籃、逾3萬顆蛋已售出。

食安處表示，台中於11月7日接獲跨縣市通報，就開始進行預防性下架工作，並持續督促相關業者下架回收，11月10日食安處派員前往台中市梧棲區龍忠蛋行稽查，發現其於11月9日曾向文雅畜牧場進貨籃蛋，食安處為求謹慎立即進行抽驗，結果於11月14日晚間出爐，檢出芬普尼代謝物(Fipronil-sulfone)含量 0.05 ppm(殘留容許量標準0.01ppm)與規定不符。（如圖）

廣告 廣告

食安處指出，龍忠蛋品行11月9日曾向文雅畜牧場進貨籃蛋，數量為200籃(約4000台斤)，目前已下架回收38籃(760台斤)，其餘分別售出給散客以及35家各類小型餐飲、麵店及早餐店等，均已全數用罄，食安處已連夜通報彰化縣政府相關單位，以進一步釐清是否有流向其他下游業者。至於文雅畜牧場是否涉及違規販售，已請源頭彰化縣政府釐清。

食品藥物安全處強調，將持續滾動式抽驗流通蛋品並密切掌握中央通報資訊，提醒業者應落實進貨來源查核與批次紀錄，隨時配合並持續監督業者下架回收工作，以共同守護市民食安。